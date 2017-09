Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kuzey Irak'ta terör örgütünün orada ciddi bir varlık artışı, terörist bulundurması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye açısından, oradan yönelecek tehditte de bir artış söz konusu, terör örgütü üzerinden. Dolayısıyla bunları görmezden gelmemiz söz konusu değil, bunlara kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Oradaki Türkiye’ye yönelecek olan bütün tehdidi de ortadan kaldıracak her türlü adımı Türkiye atacaktır, her türlü tedbiri alacaktır, her türlü tedbir masadadır, o tehditleri ortadan kaldırmak için." dedi.

nurettin canikli

Kuzey Irak