Milli Takım, Arnavutluk sınavına hazır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'la yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Arnavutluk'la 13 Kasım'da yapacağı maç için Antalya'ya kampta bulunan milliler, Regnum Carya Golf Spa Resort'ta son bir çalışma gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık yapıldı.

Antrenmanda ısınma hareketleri, koşu ve 6'ya 2 pas çalışmasının ardından, yarı sahada tam takım pas çalışması gerçekleştirdi.

Dünkü antrenmanda takımda ayrı çalışan Oğuzhan Özyakup ile evlilik işlemleri için izin alan Kenan Karaman da idmanda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı

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