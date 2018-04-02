Bedia Ceylan Güzelce HT Cumartesi'de Aya Triada Kilisesi'ni kaleme aldı. Taksim Meydanı’ndaki ıslak hamburgercilerin yanından geçerken başınızı kaldırıp yukarıya bakın. Orada Dünya savaşlarına, İstanbul’un işgaline, 6-7 Eylül olaylarına, 1977’deki Kanlı 1 Mayıs’a, Türkiye’nin 2002’de Dünya Kupası’nda üçüncü olması şerefine düzenlenen kutlamalara kısacası şehrin iyi ve kötü günlerine tanıklık etmiş Aya Triada Kilisesi’ni göreceksiniz.

Eğer ses dalgaları tıpkı atmosferde olduğu gibi duvarların içinde de saklanıyorsa Aya Triada Kilisesi, tarih bilgimizi baştan sona değiştirecek gerçekleri anlatabilir. Bir gün o sesleri oradan çekip alacak makineler geliştirilecek mi bilmiyorum ama en azından 1880’de mimar Vasilaki İonnidi tarafından inşa edilen kilisenin kendi tarihçesine ait bazı bilgilere sahibiz. Mesela mimarının aynı zamanda Osmanlı sarayının inşaat işlerinde, mimarbaşının yanında kalfalık yaptığı gibi.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ait kilise adını, Kutsal Üçlü’den yani Hıristiyanlık’taki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan alıyor. İnşa edilmeden önce kilisenin bulunduğu yerde ahşap bir muadili vardı ve avlusu Rum mezarlığıydı. Önce kagir bina yükseldi ardından da mezarlık taşındı. Gül bezemeli pencereler, kubbe ve iki cephesindeki alınlık Aya Triada’yı oluşturdu. Sonunda eklektik mimarinin İstanbul’daki en güzel örneklerinden biri meydana geldi ve işte Bizans gelenekleri ile dönemin modern mimari anlayışının kusursuz birleşimi karşımızda.

Yanındaki Hacı Baba Lokantası’nın binasında 1960’lardan önce kilisenin yakınındaki Aya Triada İlkokulu öğrencilerine yemek verilirdi.

Eğer bir Pazar günüyse ve bir Ortodoks ayini nasıl yapılır merak ediyorsanız, sabah saatlerindeki çan sesleri vaktin yaklaştığını haber veriyor. İçeride karşılaşacağınız geniş kubbenin etrafındaki süslemeler de 19. yüzyılın usta ellerinden çıkma. İki yıl süren tadilattan sonra 2003’te yeniden açılan Aya Triada, İstanbul’un en işlek semtinde fark etmemiz gereken hazinelerden biri.