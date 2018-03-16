İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Başaran'ın da büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve Nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti. Bugün de Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

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