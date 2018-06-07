Savcılık 'Basit yaralama' dedi

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel'in duruma tepki göstermesi üzerine darp edilmesine dair soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede olaya karışanların cezalandırılmasını istedi.

ANİ FREN KAVGASI

Habertürk Gazetesi Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Kadıköy'de Sinan Kuş adlı minibüs şöförü yol kenarında yolcu almak için durdu. Bu sırada Samet Yüksel ile Seren Okur çifti motosiklette seyir halindeyken birden minibüsü durduran şoför nedeniyle ani fren yaptı. Motosiklet sürücüsü Yüksel, duruma tepki gösterek, "Buradan yolcu mu alınır" dedi. Minibüs şoförü de motosikletli çifte küfretti. Taraflar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 3 minibüsçünün daha dahil olduğu olayda taraflar birbirlerini darp etti.

MİNİBÜSÇÜLERE DE MOTOSİKLETLİLERE DE DAVA



Yolcuya çarpmamak için ani frenle durmak zorunda kalan motosikletli çiftin, şoförlerden Şeyhmuz Kuş'u basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığını belirten savcılık, çiftin ise basit müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığını ve motosikletin de şoförlerce tekmelendiğini kaydetti. Seren Okur ve Samet Yüksel hakkında "kasten yaralama" suçundan 3'er yıla kadar hapsi istendi. Müşteki şüpheli Sinan Kuş'un, "basit yaralama" ve "mala zarar vereme" suçlarından 4 yıla, Şeyhmus Kuş'un "basit yaralama", "hakaret", ve "mala zarar verme" suçlarından 6 yıla kadar, Yılmaz Kuş'un ise "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edildi. Müşteki-şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.







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