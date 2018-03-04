Denizli'niğn Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde kanalizasyonun mahalle içinde kalan bazı kısımları kapalı sisteme çevrilip toprak altında kalırken önemli bir kısmı ise halen bir dereden açık bir şekilde akmaya devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin içme suyu olarak kullandığı çeşmelerin hemen yanı başından açık bir şekilde akan ve özellikle kötü kokuya neden olan kanalizasyonun çevresinde hayvanlar otluyor. Mahalleli kanalizasyonun bir an önce kapalı sisteme çevrilerek üstünün kapatılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Nurşen Uyanık, kötü kokudan bıktıklarını söyleyerek, "Leş gibi kokuyor, buna bir çare bulunmalı. Burası belki 10, belki 15 yıldır depo yapıldı yapılalı açıktan akıyor. Ben hayvanlarımı sürüyorum bu kanalizasyonun içinden bağ evine gidip geri geliyorum. Yine bunun içinden geliyorum mecburum buradan gitmeye çünkü başka yolum yok. Hasta oluruz diye korkuyoruz hayvanların sütünü içiyoruz. İnekler kanalizasyonun geçtiği yerin yanında yayılıyor" diye konuştu.

"TAŞINMA ŞANSIMIZ YOK"

Hayvanlarının kanalizasyonun aktığı derenin yanı başında otlatan Emin Akgün ise hastalık yönünden şikayetçi olduklarını ve derenin çocuklar ile birlikte köyde yaşayan herkes için sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi.

Bir başka mahalle sakini Ali Toker, derenin özellikle yazın yayın kokudan dolayı büyük rahatsızlık oluşturduğunu ve çocukların zaman zaman derede oynadıklarını öne sürdü. Taşınma şanslarının olmadığı için mecburen koku ve pisliğe katlandıklarını kaydeden Toker şunları söyledi:

"Derelerimizin ıslahı için büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 3 yıldır bu dere yapılacaktı ölçümleri yapıldı ama yine arkasını arayıp soran yok. Yazın daha kötü oluyor özellikle köy girişinde. Bizde devamlı buradayız yani 12 ay burada yaşıyoruz. Kokudan çok rahatsız oluyoruz ama yapacak bir şey yok çünkü mekanımız başka yere taşınma şansımız yok onun için de mecburen bu kokuya katlanıyoruz. Çocuklarımız da burada oynuyor, şimdi okullar kapandı mı bu dere kenarlarında ve bu pisliğin içerisinde oynuyorlar."

"MİSAFİR GELMESİN DİYE DUA EDİYORUZ"

Cennet Toker isimli mahalle sakini ise kötü kokudan dolayı özellikle samimi olmadıkları misafirlerinin köylerine ve evlerine gelmelerini istemediklerini ifade etti. Toker, "Hasta olmaktan korkuyoruz. Hayvanlarımız hasta oluyor özellikle hayvancılık burada çok olduğu için pislik zaten çok. Hayvanlarımız hasta oluyor özellikle dere boyunca gidip geliyorlar. Kanalizasyonun aktığı dere boyunca yaz evlerindeki insanlar baharda o derenin içinden gelip gidiyorlar. 1 kişi traktör ile gidiyorsa 1 kişide hayvanlar ile birlikte gitmek zorunda kalıyor. Özelliklede onların hayvanları çok hasta oluyor. Benim ablamda orada yaşadığı için bende sık sık gelip gittiğim için o dereden gayet iyi biliyoruz artık tarlalardan geçmeye çalışıyoruz. Biz misafir gelmesin diye dua ediyoruz. Özellikle çok tanımadığımız ve samimi olmadığımız misafirler gelmesin diye dua ediyoruz. Köyün içinden getiriyoruz çoğunu evin önüne oradan da geri götürüyoruz. Buradan göndermek istemiyoruz ama ana yolun kenarındaki koku çok fena. İster istemez baharda onu herkes çok kötü yaşıyor" diye konuştu.

"BU ZAMANDA BUNLARI KONUŞMAMALIYIZ"

2018 yılı gibi bir yılda bu tür konuların konuşulması yerine daha güzel şeylerin konuşulması gerektiğini anlatan Toker, dereden akan kanalizasyonun özellikle yazın daha fazla sıkıntı oluşturduğunu vurgulayarak, "Öyle bir şey oluyor ki arabanın içine doluyor ve arabanın kapı ve camlarını da açsan da o koku yine çıkmıyor ve sürekli gidip gelmek zorundasın ana yoldan. Arıtma tesisinin 2016'da bitmesi gerekiyordu diye başkanımız söyledi ama daha çivi çakılmadı. Köylerimizin alt yapısı çok zayıf, biz bu zamanda bunları konuşmamalıyız daha güzel şeyler konuşmalıyız. Büyüklerimizden özellikle büyükşehir belediyemizden istiyoruz, Denizli'ye çok yapıyorlar sağ olsunlar ama köyleri de biraz düşünseler çok iyi olur çünkü köylerde de yaşayanlar da var" dedi.

EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, mahallenin sorumluluk alanı içerisinde olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) yetkilileri ise bölgede gerekli incelemelerin yapılması için ekip görevlendirildiğini belirttiler.

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