Mısır'da tek karaciğeri paylaşan siyam ikizleri dünyaya geldi. Mısır'ın Mansure kentinde Üniversite Hastanesi Müdürü Ahmed Rufai, yaptığı basın açıklamasında karnı ve göğsü birbirine yapışık ikiz erkek bebekler dünyaya geldiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; ülkede bir ilk olarak bebeklerin, tek karaciğer ve kalbin bazı bölümlerini paylaştığını ifade eden Rufai, ikizler üzerinde tetkikler yapıldığını aktardı.

Rufai, ikizleri ayırma ameliyatına karar verilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını, ameliyatın ikizler 4 aylık olunca gerçekleşebileceğini kaydetti.

Mısır'da tek karaciğerle karnı ve bedenleri birleşik ikiz bebeklerin ilk kez dünyaya geldiği aktarıldı.

SİYAM İKİZLERİ AYRILMAK İSTEMİYOR

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