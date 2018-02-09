Ordu sözcüsü, Mısır'ın terör ve suç örgütlerine karşı geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.

Ordu sözcüsü televizyonda yayınlanan bildiride, "Bu sabah Sina Yarımadası'nda ve kuzeyinde terörist ve suç unsurlarına ve örgütlere karşı kapsamlı çatışma başladı." açıklamasında bulundu.

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