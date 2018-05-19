Armani, Chanel, Hugo Boss ve Dior’un modeli konser vermeye İstanbul’a geliyor. Yanlış okumadınız defileye değil, keman çalmaya... 32 yaşındaki keman virtüözü Charlie Siem, İstanbul Müzik Festivali kapsamında 25 Mayıs’ta Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Aya İrini Müzesi’nde bir konser verecek. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

Hayranları arasında Lady Gaga ve Katy Perry gibi isimler bulunan Siem, modelliğiyle ilgili “Kemandan ilham alan işbirlikleri” diyor. Bu işbirliğinin ilgi çektiği aşikâr. Öyle ki hayat hikâyesi “A Modern Men” adıyla belgesel olmuş. Moda kariyerinin yanı sıra müzikte de çok iddialı. Zira konuşmaya başlamadan, 3 yaşında müziğe başlamış. Cambridge Üniversitesi’nde müzik eğitimi alan Siem, orkestra eşliğindeki ilk konçertosunu 15 yaşındayken çaldı, 18 yaşında Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile yolları kesişti. Bryan Adams, Jamie Cullum ve Who ile birlikte çalıştı. Popüler ezgilerin virtüöz varyasyonlarını besteleyerek dinleyicilerle buluşturmak isteyen sanatçı, 25 Mayıs’taki İstanbul konserinde Brahms’ın bestelediği tek keman konçertosunu yorumlayacak. Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ise Rahmaninov’un son bestesi, 1940’ta tamamladığı Senfonik Danslar’ı seslendirecek.

Grammy ödüllü Harding

Festivalin heyecanla beklenen bir diğer ismi ise Daniel Harding. Onun en büyük tutkusu ise uçmak. Pilotluk lisansı bulunan ve Avrupa’daki pek çok konserine kendi uçurduğu uçak ile giden Harding, müziğe 13 yaşında Ulusal Gençlik Orkestrası’nda başladı. Şansını kendi yaratanlardan biri o. 17 yaşında müziğini kaydedip ünlü İngiliz orkestra şefi Simon Ratte’a göndermiş ve Birmingham Senfoni Orkestrası’nın asistanı olarak işe başlamış. 19 yaşında orkestranın şefi olarak sahneye çıkmayı başarmış ve bu sırada üniversiteye devam etmiş. Berlin Filarmoni Orkestrası’nda yüzyılın en önemli orkestra şeflerinden, La Scala’nın müzik direktörü Claudio Abbado’nun asistanı olması ise bu işteki azmini anlamamız açısından önemli bir detay. 21 yaşındayken BBC Proms’da Berlin Filarmoni Orkestrası’nı yönetmesi o yıla kadar BBC Proms’ta sahneye çıkmış en genç şef olarak tarihe geçmesine vesile oldu ve böylece adından “Genç dâhi” olarak söz edilmeye başlandı. 2016’da Gramophone Yılın Sanatçısı, 2017’de ECHO Klasik Ödülü ve 2018 yılı başında da Grammy aldı. İstanbul Müzik Festivali’nin en son 2009’da ağırladığı La Scala Filarmoni Orkestrası, Harding yönetiminde ve Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov solistliğinde müzikseverlerle buluşacak. Yapı Kredi’nin sponsorluğundaki konser, 27 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda.