Enstrümantal bir müzik grubu olan BADBADNOTGOOD, klavyede Matthew Traves, basda Chester Hanser, saksofonda Leland Whitty ve davulda Alexander Swoinski’nin bir araya gelmesinden oluşuyor. Grubun keşfi 2011 yılında YouTube’a yükledikleri bir kayıt sayesinde oldu. Yaptıkları coverlarla tanınan grup; Kendrick Lamar, Snoop Dog, Ghostface Killah, Mick Jenkis gibi isimlerle yaptıkları işbirlikleriyle adından söz ettirdi. Gelin grubun 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 7 Temmuz tarihinde İstanbul'da İngiliz cazının büyük keşiflerinden Zara McFarlane’den hemen sonra vereceği konser öncesi bu zamana kadar birbirinden yetenekli ünlü isimlerle yaptığı işbirliklerine göz atalım.

Amerikalı rapçi, prodüktör ve klip yönetmeni Tyler the Creator ve BADBADNOTGOOD’un 2011 yılında güçlerini birleştirmesi bambaşka bir müzikal etki yarattı ve bu birliktelik Fish, Orange Juice parçalarıyla devamlılığını sürdürdü.

2014 yılının Ekim ayına geldiğimizde grup bizi rapçi Ghostface Killah ile yaptığı çalışma ile karşıladı.

ABD’li rapçi Mick Jenkins ile 2016 yılında tutturdukları müzikal bağ “Drowning” şarkısıydı ve klipleri de oldukça ilgi gördü.

Grammy Ödülü’ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg ile grubun birlikteliği ise 2017 tarihinde Lavender parçası ile oldu.

Alternatif hip-hop, yeraltı hip-hop, alternatif rock, indie pop sanatçısı rapçi Samuel T. Herring ile BADBADNOTGOOD’un buluşması 2018 yılının Haziran ayında ‘I Don’t Know’ şarkısıyla oldu.

Bugüne kadar altı albüm yayınlayan BADBADNOTGOOD’un ikinci stüdyo albümü BBNG2’da Kanye West, My Bloody Valentine, James Blake, Earl Sweatshirt ve Feist cover’ları da yer alıyor. Kanye West hit’i Flashing Lights cover’ının 2012 tarihli canlı performansı için: