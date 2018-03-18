Premier Lig'de Liverpool Watford'u 5-0 yenerken sahanın yıldızı Mohamed Salah oldu. Mısırlı golcü, 4 gol ve 1 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Salah, 4 golü 4 şutta atmayı başardı.

Salah, bu performansıyla bu sezon resmi maçlarda 36 gole ulaştı ve Fernando Torres'in ilk sezonundaki gol sayısını geçerek Liverpool tarihinde ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu. Torres, 2007-08 sezonunda 46 maçta 33 gol atmıştı.

Salah, Avrupa Ligler Gol Krallığı yarışı olan Altın Ayakkabı sıralamasında da zirveye yerleşti. Salah, 28 golle 56 puana sahip. Messi (Barcelona), Kane (Tottenham), Cavani (PSG) ve Immobile (Lazio) 24'er gol ve 48'er puanda...