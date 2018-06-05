İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, İstanbul'da konser verecek.

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, 5 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

The New York Times tarafından İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen söz yazarı, şarkıcı, müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Namjoo, geleneksel İran müziğini, modern enstrümanlarla birleştirip farklı sentezler ortaya çıkarıyor.

MOHSEN NAMJOO: İSTANBUL İKİNCİ EVİM, İLKİ NEW YORK

Namjoo en son şubat ayında İstanbul'da konser vermişti.