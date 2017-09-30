Mona Lisa’nın nü taslağı bulundu

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Fransa’da 150 yıldır sergilenmekte olan bir kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğu ortaya çıktı.

“Çizim eşsiz”

Monna Vanna olarak bilinen resmin bugüne kadar Leonardo da Vinci’nin stüdyosunda çizildiği, fakat resmin bizzat Vinci’nin elinden çıkmadığı düşünülüyordu.

Fakat uzmanlar, artık bu resmi de Vinci’nin Mona Lisa’nın taslağı olarak yaptığı görüşünde. Fransız Küratör Mathieu Deldicque, resimde yüzün ve ellerin çizimindeki kalitenin kesinlikle eşsiz olduğunu belirtti.