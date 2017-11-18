Moody's'ten Türkiye raporunu yayınladı

Türkiye'nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete karşı dengelediğine dikkat çekilen raporda, ayrıca, Türkiye'nin kredi profilinin geniş ve esnek orta gelirli ekonomisini, dayanıklı büyümesini ve olumlu demografisini yansıttığı vurgulandı.
Raporda, Türkiye'nin kamu finansmanının geçen yıl boyunca ağırlaşmasına rağmen, ülkenin dirençli ekonomik büyümesi ve kamu borcu ölçütlerinin yönetilebilirliğinin kredi için önemli zemin sağladığının altı çizildi.
Kamu finansmanının Türkiye'nin kredi değerliliği için güçlü bir kaynak olduğuna vurgu yapılan raporda, öte yandan küresel olarak yükselişte olan faiz oranları ortamının mali sonuçları zorlayabileceğine yer verildi.
Raporda, Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2018'de yüzde 30'un altında kalmasının beklendiği bilgisine yer verildi.
Ayrıca, raporda, Türkiye'nin kurumsal ortamı ve rekabetçiliğinde gelişim, hassaslıklarında da yapısal azalmalar görüldüğü takdirde ülkenin kredi notunun yukarı çekilebileceği paylaşıldı.
Öte yandan, raporda, büyümenin yavaş kalması, kamu finansmanı gücünde kötüleşme görülmesi ve kurumsal gücün zayıflaması durumunda ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu.
Moody's, raporunda, Türkiye'nin kredi notu veya görünümü ile ilgili bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.
Kuruluş, 18 Mart'ta, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" seviyesinde tutmuş, görünümünü ise durağandan negatife çekmişti
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