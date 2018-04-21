Otomobille yaptığım seyahatlerde yolumun üzerine çıkan pek çok sürpriz de yaşarım. Geçtiğimiz aylardan birinde Budapeşte’den Berlin’e dönerken uğradığım Brno, iyi bir fikirdi. Milan Kundera’nın doğduğu ve ilk romanlarını yazdığı bu küçük Moravya şehrini, yine Kundera sayesinde duymuş ve bir gün mutlaka gidilmeli diye notlarıma eklemiştim. Genelde yol üzerinde pek çok yerde durur eğer seversem mutlak geceyi orada geçirir yeni güne orada başlarım. Brno da bu şehirlerin arasına katıldı. HT Cumartesi'nden Levent Özçelik'in haberi...

Brno için “Kesinlikle uğramadan geçemeyeceğiniz hatta yolunuzu değiştirip görmeniz gerek bir yer” dersem abatmış olmam. Prag eğer bu kadar güzel ve çekici olmasaydı eminim Brno adını daha sık duyardık. Çek Cumhuriyeti’nin güney batısında Almanya ve Avusturya’ya yakın bu Moravya şehri, küçük ama hareketli... Svitava ve Svratka nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuş, 400 bin nüfuslu bir şehir. “Şehir” dediğime bakmayın Avrupa’da adı şehir diye bilinen küçük yerlerden. Ancak Brno’nun küçüklüğü sizi aldatmasın, bir iki gün sıkılmadan şehri gezebilirsiniz. Brno için “makul fiyatlı” lafı hafif kalır. Avrupa’nın en ucuz başkentlerinden Prag’dan bile ucuz, gerisini varın anlayın.

VİLLA TUGENDHAT

Şehrin en ilgi çeken yerlerinin başında kuşkusuz Spilberk Kalesi ile Petrov Tepesi’ndeki Azizler Katedrali geliyor. Kentin en yüksek noktasında yer alan, diğer adıyla Peter ve Paul Katedrali’nden tüm şehri görmek mümkün. Kentin yakınlarındaki diğer iyi korunmuş yapılardan biri de Veveri Kalesi. Bu kaleyle ilgili pek çok efsane var, zaten Brno’ya da efsaneler şehri diyebiliriz. Kentin pek çok yerinde karşılaşacağınız ejderha figürü, efsaneleri de süslüyor.

Brno’da Villa Tugendhat ile ilgili birkaç cümle yazmak gerek. 1930’da Alman mimar Ludwig Mies van der Rohe tarafından tasarlanan Greta Villa ve Fritz Tugendhat, modern mimarinin önemli eserlerinden. Yahudi olan Tugendhat’lar, Almanların Çekoslavakya’yı işgal etmesiyle sadece 8 yıl yaşadıkları hayallerindeki evi terk etmek zorunda kaldılar. Bundan 70 yıl sonra Tugendhat’ların üç torunu, ailelerinin miraslarını geri almak istediler. Ancak bu talep sanatsal yapı olması nedeniyle reddedildi. Torunlar sanat mekânı değil, emlak olarak değerlendirilmesini isteseler de sonuç alamadılar. Villa Tugendhat, Çek Cumhuriyeti’nde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan modern mimarinin tek örneği olarak biliniyor. Villa, ünlü mimarın aile hayatını sunan bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Villa Tugendhat, günümüzde eğitim, dokümasyon merkezi ve sergi alanı olarak hizmet veriyor.

Tekrar Ludwig Mies van der Rohe’ye dönersek; Berlin avantgarde çevrelerinin oluşumunda da etkili olan ünlü mimar, Nazi baskısına kadar yöneticiliğini yaptığı ünlü Bauhaus’taki işinden ayrılarak Chicago’ya gitmiş ve çalışmalarına orada devam etmiş.

Milan Kundera’nın şehri 1980’lerde Gülüşün ve Unutuşun Kitabı’yla ünlenen, ardından Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’yle gönlümüze taht kuran Milan Kundera’nın doğduğu, ilk romanlarını yazdığı şehir Brno. Yazar daha sonra Prag’a taşındı. Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, 1988’de Philip Kaufman tarafından filme çekildi. Filmin başrollerinde Daniel Day-Lewis ve Juliette Binoche oynadı. Kitap ve filmin başarısı pek çok Milan Kundera hayranını Prag’a çekse de bilinenin aksine Milan Kundera Praglı değil Brno’luydu.

Nereye gitmeli?

Potrefena Husa: Gece vardığım Brno’da ilk keşfettiğim mekân, sanırım Brno’nun en büyük restoranlarından biri. Lokal tatların yanında ızgara ve biraları meşhur.

Pegas: Pegas Otel’in altında yer alan mekân, geleneksel Çekya mutfağının Brno’daki önemli temsilcilerinden. Ev yapımı baharatlı gulaş ve lokal biraları seviliyor.

Hansen Restoran: Brno Filarmoni’nin altında yer alan mekânın yemekleri iyi, fiyatları da Brno’da her yer gibi ucuz.

Vytopna: Burası görüp görebileceğiniz en ilginç burgercilerden biri. Bira siparişiniz raylar üzerinde eski bir tren vagonu ile servis ediliyor. Ayrıca vegan burger de yapıyorlar.