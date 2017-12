Haftaya Zorlu PSM’nin dört bir yanında 2 gün boyunca müzik sesleri yükselecek. Seslerarası deneyim vaat eden MIX Festivali’nde her türden müzik var. Modestep, Ali Farka Toure Band ve Terekaft, Donae’o. Dudu Tassa & The Kuwaitis, Selda Bağcan, Manuş Baba, Electro Deluxe, Jakuzi, DJ Mabbas, Jacques var. Festivalde konserlerin yanı sıra plak pazarı, bitpazarı, atölyeler ve sessiz parti gibi etkinlikler de olacak. Biletler bitti bitecek, elinizi çabuk tutun. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Sahne alacak sıkı isimler arasından The Wedding Present ve Motorama’nın solistleri sorularımızı yanıtladı.

The Wedding Present: Canlı performans grubuna tam bir örneğiz

Bir hayranınız sizin için “Çok fazla parlak ama soğuk bir sabah denize bakarken bir o kadar hissedilene çok yakın şeyler hissettiren parçaların grubu” demiş. Ne dersiniz?

Ha, ha... İyi bir şey mi bu peki? Yılın bu soğuk dönemlerinde sabah denize karşı bakmak biraz rahatsız hissettirebilir. Tabii ki insanların işlerim hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini bilmek isterim... Yorumlar iyi olduğu sürece! Ciddi olmak gerekirse, yaratıcı işler yapan herkesin insanların düşüncelerinden etkilendiğini düşünüyorum.

Bis yapmayı niçin pek sevmiyorsunuz?

Bis konseptinin orijinal çıkış noktası bana ters gelmiyor. Geçmişte, bir şov seyircinin daha fazlasını isteyeceği kadar mükemmel olduğu zaman, sanatçı tek şarkılık bir performans için tekrar sahneye çıkardı. Bisin anlamı buydu. Artık böyle değil ama. Başarıyı yakalayan gruplar, her konserlerinin sonunda bir çırpıda bis yapıyor. Bu, önceden planlanmış ve klişeleşmiş bir rock geleneği haline geldi. Böyle bir şey kendi adıma hiç istemiyorum. Hatta, otobiyografi serim “Tales From The Wedding Present”ın son sayısında da bundan bahsetmiştim. Bir çizgi roman.

Artık hiç çalmadığınız eski parçalarınız var mı?

Hayır. Vazgeçmişsem, bu, sıra stüdyo kaydına gelmeden çok önce olmuştur. Diğerlerinden daha fazla gurur duyduğum şarkılar var. Şu anda tek problem aralarından seçim yapmam gereken yaklaşık 250 şarkı olması...

1985’ten bu yana grupta aynı kalan şey nedir?

Sadece tek bir şey aynı kaldı: Ben! Başladığımızdan beri ana şarkı yazarı ve geminin kaptanı benim diyebilirim ama yıllar içinde birçok yeni üyemiz oldu, hepsinin farklı ilhamları ve hedefleri vardı. Gemi yolculuğunu sürdürebilmek adına, rotamızı defalarca değiştirdik; bu yüzden mutlulukla söylüyorum ki çıkardığım her albümün kişiliği ve ruhu birbirinden farklı. Sanki 6 değişik grupta yer almışım gibi.

MIX sahnesinde gelenleri neler bekliyor?

MIX Festival’e katılımımızın da seyircilere 30 yıldır neler yaptığımız hakkında bir fikir vermesini umuyorum. Canlı performans grubuna tam bir örneğiz! Katılmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul’da çalmayı çok seviyorum, beşinci olacak. Diğer sanatçıları görmek için de çok heyecanlıyım.

Motorama: Rusça daha zor

Bir parça ortaya çıkarken grup içinde süreç nasıl ilerliyor?

Şarkıları kendi kendime, evde bir portastudio’da (taşınabilir stüdyo) kaydediyorum. Süreci ölçümlemek çok zor; bir dinleyici olarak iyi olduğunu düşündüğüm, gruba da uyumlu olan şeyleri yapıyorum.

Grubunuzun bir rengi olsaydı ne olurdu?

Kırmızı ya da siyah.

Утро ile yan projeleri saymazsak, neden sadece İngilizce parça yapıyorsunuz? Rusça post-punk zor mu?

Müziğe başladığımdan beri bana daha zor geliyor. Şu an Rusça şarkı söylediğim üç topluluk var.

Ülkenizde Rus post-punk kültürü ve sahnesi var mı?

80’lerde Sovyetler Birliği’nde çok başarılı bir dalga vardı. Şu anda da bir sürü modern grup var ama pek beğendiğimi söyleyemem.

Grup olarak müzik dışında neler yapmayı seviyorsunuz?

Max ve ben çok eski arkadaşız; bazen müzik, ses, videolar ve fotoğraf hakkında konuşuyoruz. Grup olarak bir tek konser veriyoruz.

MIX sahnesinde gelenleri neler bekliyor?

Türkiye’de bir festivale katılmak sizin için ne ifade ediyor? İstanbul’a ilk gelişimiz olacak, çok heyecanlı. Ne beklemeliler bilemiyorum açıkçası.