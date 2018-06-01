Aydın’da Kuşadası ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu’na 1.5 mil uzaklıkta seyreden motoryat alev aldı. İşadamı Hasan Savaş’a ait “Biblos” isimli yatta bulunan 55 yaşındaki Mustafa Gün aydın ile 22 yaşındaki oğlu Halil İbrahim, yangının başlamasının ardından derin sulara atladı. Bu sırada şans eseri eşi ile birlikte aynı bölgede “Ada 6” isimli tekneyle seyreden Cüneyt Cebeci yangını gördü ve yardım çağrısı yaptı. Diğer yandan yangını cep telefonuyla kaydeden Cebeci, 2 kişinin denizde yüzdüğünü fark etti. Yatıyla birlikte bu kişilere yanaşan Cebeci, “İp attık. Denizde mücadele etmekten yorulan baba ile oğlunu yatımıza aldık ve sahil güvenlik ekiplerine teslim ettik” dedi. Yangının, motoryatın makine dairesinden başladığı belirtildi. Baba ve oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

DENİZDE CAN PAZARI

Yattan atlayarak kurtulan Mustafa Günaydın ve oğlu Halil İbrahim’i Cüneyt Cebeci denize attığı iple kurtardı. Motoryatın dün sabah saatlerinde Bodrum’un Turgutreis Limanı’ndan İzmir’in Çeşme İlçesi’ne gitmek üzere açıldığı öğrenildi.

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