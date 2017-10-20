Motosiklet sürücülerine "Son Sürat" cezası

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı'nın koordinesinde 81 ilde motosikletlere yönelik düzenlenen "Son Sürat 2" uygulamasında 477 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Son 4 ayda yapılan uygulamalarda toplam 212 bin 757 motosiklet kontrolden geçildi. Emniyet kayıtlarında ilk kez ulaşılan bu rakamlarda 17 bin 687 motosiklet trafikten men edildi.
81 ilde sabah 10:00'da eş zamanlı düzenlenen ‘Son sürat 2' adlı uygulama ve operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerinin de kendi sorumluluk alanlarında katıldığı uygulamada 4 bin 306 kontrol noktasında 6 bin 464 ekip ve 25 bin 85 personel görev aldı.
BİR GÜNDE 477 ÇALINTI MOTOSİKLET
Düzenlenen uygulamalarda 41 bin 181 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 477 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ruhsatsız ve plakasız 2 bin 472 motosiklet trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan toplam 4 milyon TL idari para cezası yazıldı. Aranan 269 kişi ise yakalandı.
SON 4 AYDA REKOR KIRILDI
Türkiye genelinde 4 aydır uygulanan motosiklet uygulamalarında ise dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Verilere göre son 4 ayda 17 bin 147 noktada uygulama yapıldı. 27 bin 660 ekibin, 102 bin 680 personelin görev aldığı 4 aylık uygulamada 212 bin 757 motosiklet kontrolden geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen bin 429 motosiklet ele geçirildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 17 bin 687 motosiklet trafikten men edilirken, aranan bin 290 kişide yakalandı. Motosiklet ve sürücülere toplam 23 milyon 800 bin lira idari para cezası yazıldı.
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