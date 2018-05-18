Havva Saygı Aydın (35), multipl skleroz (MS) hastalığına yoga ile savaş açtı. 6 yıl önce bir bankada çalışan Aydın’a, MS tanısı konuldu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberien göre; işi bırakan, ardından da Hindistan’a giderek eğitim alan Aydın, şimdi Türkiye MS Derneği’nde ücretsiz yoga dersleri veriyor. Yoga sayesinde hiç atak geçirmediğini belirten Aydın, “Nefes egzersizleri stresi azalttığı için hastalara çok iyi geliyor” dedi. Doktor kontrolü ile bir oğlu olduğunu da belirten Aydın, “Ancak ülkemizde MS’li hastalar ne ‘Çalışabilir’ raporu alabiliyor ne de engelli raporu. Bazı ilaçlar ise çok pahalı. MS polikliniği sayısı da çok az” diye konuştu.

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