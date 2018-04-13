MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yurt genelinde binlerce adayın merakla beklediği sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'nin internet sitesine akın etti. Peki MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları öğrenme ekranı!
MSÜ SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
18 Mart 2018 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için değerlendirme işlemleri dün sona erdi ve yapılan duyuruyla birlikte sınav sonuçları erişime açıldı.
MSÜ sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sayfasına girmesi, ardından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulama yapması yeterlidir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2018-MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları
|Türkçe
|Temel Matematik
|Fen Bilimleri
|Sosyal Bilimler
|MSÜ-SA
|yüzde 25
|yüzde 35
|yüzde 30
|yüzde 10
|MSÜ-EA
|yüzde 35
|yüzde 35
|yüzde 10
|yüzde 20
|MSÜ-SÖ
|yüzde 35
|yüzde 20
|yüzde 10
|yüzde 35
|MSÜ-GN
|yüzde 35
|yüzde 35
|yüzde 15
|yüzde 15
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