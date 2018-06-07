HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in baba ocağı Çakırbeyli’de ailesinin Demokrat Partili olduğunu itiraf etti. Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da gerçekleştirdiği mitingin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeştepe Mahallesi’nde düzenlenen iftara katılan İnce, daha sonra Adnan Menderes’in köyü olan Çakırbeyli Mahallesi’ni ziyaret etti. Çakırbeyli’de yaşayan köylü kadınları sahneye davet ederek konuşmasını onların arasında yapan Muharrem İnce, “Adına ne kadar mahalle derseniz deyin. Ben köylüyü kokusundan tanırım. Bende orada yaşadım çünkü. Benim ailem de Demokrat Partiliydi. Dedem Demokrat Partiliydi, babam Adalet Partiliydi ama ben hep CHP’liydim. Yani yalan yok, ben hep CHP’liydim” şeklinde konuştu.
"Muharrem İnce, Çakırbeyli’de yaşayan köylü kadınları sahneye davet ederek konuşmasını onların arasında yaptı."
Ailen için siyaset yapıyorsan, yapma
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, saha turlarını yeniden yoğunlaştırdı. Kocaoğlu, sabah Torbalı akşam da Karabağlar halkı ile buluştu. Türkiye’nin verimli bir yönetim tarzıyla 5 yılda çok şeyleri değiştirebileceğini söyleyen Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Alın teri olmayan haksız kazancın kimseye faydası olmaz. Siyaset memleket için yapılırsa çok ulvi bir iş. Eğer siyaseti etrafın, oğlun, kızın, eşin, dostun için yapıyorsan, yapma kardeşim!”
Farklı senaryo yazıyorlar
CHP İzmir Milletvekili adayı Ali Engin, 24 Haziran’ın önemine değinerek, “Birileri farklı senaryolar yazarak kafa karıştırmaya çalışıyor. Bu bir algı operasyonudur. Farklı senaryolar yazıp çizenler yazdıkları senaryonun içerisinde kaybolup gidecektir” dedi.
Gençlikten geleceğe ışık
CHP Konak Gençlik Örgütü 7 Bölge 7 İlçe Kardeşçe Projesi kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinde kitaba ihtiyacı olan 7 köy okulunda kütüphane kurmayı hedefledi. Kütüphane kurulacak okullar, CHP’nin oy oranın düşük olduğu şehirler baz alınarak, oradaki gençlik örgütlerinin önerileriyle ihtiyaç sahibi köy okulları tespit edilip, seçilecek.
Doğa alanını yok ettiler
CHP 1.Bölge 4. Sıra Milletvekili adayı Kani Beko, “Doğaya, zeytine, ağaca, insana düşman; betonu ve rantı yücelten politikalar ne yazık ki ülkemizde onlarca doğa alanını yok etmiştir. Doğayı bir rant merkezi gören anlayış gelecek nesillerin, soluduğu havayı, içtiği suyu, yürüdüğü toprağı dahi satın alma peşinde” dedi.
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