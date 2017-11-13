Muazzez Ersoy ve İzzet Yıldızhan’dan müzik ziyafeti!

Yıldızhan, 1 saatlik performansının ardından sahneyi Muazzez Ersoy’a bıraktı. Kendilerini dinleyen yaklaşık 2 bin kişiye müzik ziyafeti çeken ikili, finali ‘10. Yıl Marşı’yla yaparak büyük alkış aldı.



HT Magazin’de yer alan habere göre, repertuvarında aralarının açık olduğu bilinen İbrahim Tatlıses’in şarkılarına da yer veren Yıldızhan, gazetecilere, “Kendisine kırgın değilim. Türkiye’ye çok güzel şarkılar sevdirdi. Benim gibi bir adamın o şarkıları okuması lazım. Güzel şarkıları güzel okuyanlar okumalı” dedi.

İzzet Yıldızhan

Muazzez Ersoy