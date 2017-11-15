Müftüden Atatürk eleştirilerine tepki

Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, yerel bir gazetedeki köşe yazısında Atatürk'e hakaret edenleri eleştirerek, "Atatürk, ölmüş, gitmiş. İsmini bir şekilde tarihe yazmış. Yapıp, ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah, soracak. Diğer taraftan size göre, önceden iyiydi sonra da kötü ise son dönemlerini biliyor muydunuz? Bazı yanlış işlerinden dolayı tevbe edip, etmediğini biliyor musunuz? Hayır. Ahirette sizi, onun ve Zübeyde Hanım´ın elinden kim kurtaracak?" dedi.
DHA'nın haberine göre; Kırklareli'de, 'sıra dışı müftü' olarak tanınan İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yerel gazete yayımlanan köşe yazısında, Atatürk'ü eleştirenlere tepki gösterdi. Her 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırılar olduğunu savunan Bıyık, şunları kaydetti:
"Efendim her 10 Kasım'larda bir saldırmadır başlar. Vay Atatürk şöyle rakıcı, böyle hoca düşmanı, şöyle dinsiz, böyle böyle kitapsız filan... Nasıl dinsiz kitapsızsa, Ona sövenlerin önemli bir kısmı kitaplı olduklarından daha ellerine bir kez bile Kuran´ı alıp okumamışlar ama dinsiz dedikleri adam Kur'an´ı defalarca okumuş üstünde hocalarla mütalaa yapmış, hatta kendisi devamlı okuduğu Kuran´ın üstüne küçük küçük notlar düşmüş. Kendileri Cennet-i Firdevs´e oturma garantisi almış gibi önüne geleni cehenneme sokan kendi kliğinden olmayanı tekfir eden nar-ı cahime gönderen insancıklardan haliyle insaf beklemek hata olur. Elleri Kleopatra´nın eli gibi pamuk kadar yumuşak olanların ayakları savaş meydanlarında nasır bağlamış adamlara laf söylemesi ancak kendini kandırmaktan ibarettir. Atatürk, ölmüş, gitmiş. İsmini bir şekilde tarihe yazmış, yapıp, ettiklerinin hesabını tıpkı bize soracağı gibi ona da Allah, soracak. Diğer taraftan size göre önceden iyiydi sonra da kötü ise son dönemlerini biliyor muydunuz? Bazı yanlış işlerinden dolayı tevbe edip etmediğini biliyor musunuz? Hayır. Peki İslamiyet´te aslolan hüsn-ü niyyet beslemek değil midir? Ya dediğim gibiyse Ahirette sizi Onun ve Zübeyde Hanım´ın elinden kim kurtaracak?"
Yazısında iyi insanları tenzih ettiğini kaydeden Kırklareli Müftü Yardımcısı Bıyık, şöyle devam etti
"İyi insanımızı, hakiki müminleri tenzih ederim. Her türlü hile, hurda, rüşvet, torpil-iltiması yap, kuyu kaz, devletin araç gerecini özel işinde kullan, ihale hokkabazlıkları yap, haraç al, imam nikahı adı altında eşini boynuzla, işçinin hakkını gasp et, askere gitmemek için yalandan çürük raporu alıp vatana ihanet et, vergi kaçır, sınav, sorularını söğüşleyip klikdaşlarına dağıtıp hırsızlık yap, millete 'çocukları imam hatip okuluna gönderelim' vaazı verip kendi çocuklarını Robert kolejlerinde, Fransız okulunda okut, kendi tarikinden, kendi cemaatinden olmayanları tekfir et cehenneme yolla, sosyal medyada akşama kadar seninle aynı görüşten değil diye binlerce insana ana avrat söv, hepsini cehennem tık, akşam da otur 1001 kere sübhanallah virdi çek. Tüm bunları yapıp sen dinli ol, Mustafa Kemal dinsiz olsun... Öyle mi? Yukarıda söylediğim ahlaksızlıkları yapa yapa sen Müslüman, Atatürk gâvursa ortada ciddi bir tenakuz var."
Müftü Yardımcısı Bıyık, yazısının sonunda ise Atatürk'ün bazı zamanlarda yaptığı yanlış anlaşılmaya müsait konuşmaları olduğunu ileri sürerek, "Var tamam. Ama bunları kimlere ve hangi şartlar altında söylediğini aradan 90 yıl geçmişken mutlak olarak bilebiliyor musunuz? Hiç araştırdınız mı?" diye sordu.
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