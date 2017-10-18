Müftülere nikah yetkisi veren düzenleme TBMM'de kabul edildi

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, İçişleri Bakanlığının, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiği 6. maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AA'nın haberine göre, TBMM Genel Kurulunda, tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, MHP'nin komisyonda, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren maddenin hukuka aykırı olduğunu savunduğunu belirterek, "MHP'li arkadaşlarımız karakolda doğru söylediler, Mecliste şaştılar." ifadesini kullandı.

Sarıhan, bunun tam bir cayma hali olduğunu söyledi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin nasıl bir tutum alacağını Sarıhan'dan öğrenmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz bu 6'ncı maddeyi MHP olarak destekliyoruz. Kesinlikle laikliğe aykırı bir durum görmüyoruz. Biz CHP gibi düşünmek zorunda değiliz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Sarıhan'a yönelik bazı milletvekillerin yerinden sataşmada bulunduğuna dikkati çekerek, kullanılan dili eleştirdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.

Ara sonrasında önerge üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, toplumun ayrıştırıldığını öne sürerek, "Bırakın artık din istismarını. Biz, Medeni Kanun'un bize sunduğu hakları, kazanımları asla size teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Sizin gücünüz bizlere, özellikle kadınlara verilen hakları almaya hiçbir zaman yetmeyecek." diye konuştu.

İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE NİKAH KIYMA YETKİSİ

Tasarının, İçişleri Bakanlığının, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiği 6. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli maddeye ilişkin önerge işleminde söz alarak, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesini eleştirdi.

Becerekli, "Bu düzenleme toplumu dindarlar-dinsizler diye ayrışma noktasına vardırabilir. Bu nikah meselesi bu kadar dayatılacağına, bu kadar enerji sarf edileceğine her geçen gün artan kadın cinayetlerini önlemek için çaba harcansaydı belki bugün, bu cinayetlere kurban giden kadınlar yaşıyor olacaktı." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise bu maddeyle ilgili kaygılarının küçük yaşta evliliklerin artması, laiklik ilkesinin zarar görmesi ve evlilik birliğinin güvencelerinin ortadan kalkması olduğunu ifade etti.

Bu maddeye itiraz eden kadınların geleceklerinden ve ülkenin kız çocuklarından endişe ettiklerini belirten Sarıhan, şunları söyledi:

"Sorunları çözerken bir ayrıştırmaya sebep olacaksa, yeniden çok hukukluluğu yaratacaksa, 91 yıl önce terk ettiğiniz bir kuralı getirerek, kadınlar avazları çıktığı kadar bağırıyorsa, bir avuç kadın da başka bir şey istiyorsa ki istemediklerine eminim, çünkü evlilik birliği bir emek birliğidir. Emeğimizin karşılığını çocuklarınızla da malınızla da mülkünüzle de almak istersiniz. Şayet bunu yapamıyorsanız, bunu yapmayacaksak, biz kendi çocuklarımızdan, bize hesap sorulmasından kurtulamayacağız. Hepinizi çocuklarınıza karşı sorumluluğa, analarınıza, bacılarınıza karşı sorumluluğa ve cumhuriyet hukukuna sahip çıkmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın oylamaya sunduğu madde kabul edildi.

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