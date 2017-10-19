Müftülere nikâh yetkisi veren madde TBMM'de kabul edildi

Müftülere nikâh kıyma yetkisi değişikliğini içeren tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Hükümet, değişikliğin evlendirme işlemlerini kolaylaştıracağını savunuyor.
Muhalefet ve kadın örgütleri ise laiklik ilkesine ve kadın haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.
'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı' kapsamındaki altıncı madde, evlendirme memurlarının kapsamını genişleterek, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına ekledi.
Böylece müftülere de evlendirme yetkisi verimiş oldu. Tasarının kabul edilen diğer maddeleriyle de ikamet izni verilmeyen yabancılara İçişleri Bakanlığınca kimlik numarası verilmesinin önü açıldı.
Türkiye'de bulunan yabancılara ikamet izni şartı aranmaksızın kimlik numarası vermeye Bakanlık yetkili olacak.
AKP: Amaç aile aile kurumu tahkim etmek
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı maddeye getirilen eleştirilerle ilgili şunları söyledi: "Teklif, dini alana ilişkin bir düzenleme değil, medeni alana ilişkin bir düzenlemedir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız esasen aile kurumu tahkim etmektir, aile kurumunu hukuki teminat altına almaktır.
"Genç yaşta evliliklerle hiçbir ilgisi yoktur. Çocuk yaşta evlilik, çok çocuk yapma, az çocuk yapma, şu tür evlilik, bu tür evlilik bu bahsedilenlerin hepsi aslında toplumların sosyolojisinde kayıtlıdır"
CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya görüşmeler sırasındaki konuşmasında "18 bin 332 köyümüzde muhtarlarımız nikâh kıyıyor yani sorun yok, hiç kimse böyle bir ihtiyaçtan söz etmiyor" dedi ve ekledi:
"Bugün köy muhtarlarımıza verilmiş olan yetkiyi mahalle muhtarlarımıza da verelim. Muhtarlar da seçilmiş insanlar ve vatandaşlarımızı en yakından tanıyan ve sorunlarını en yakından bilen insanlar. Mahalle muhtarlarımıza yetkiyi verelim, varsa sorun böylece ortadan kalksın" dedi.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu maddenin yerinde bir düzenleme olduğunu belirtirken HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise düzenlemenin çocuk yaşta evlilikleri ve toplumdaki kutuplaşmayı arttıracağını söyledi.
- 5 soruda: Müftülere nikâh yetkisi tartışması
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