Askeri darbeyle koltuğundan indirilen 93 yaşındaki Zimbabve Devlet Başkanı Robet Mugabe'ye kendi rızasıyla emekliliğe ayrılması karşılığında bir servet ödeneceği iddia edildi.

The Guardian'ın haberine göre, Mugabe'ye 6'sı özel güvenlik olmak üzere 20 yardımcı tutulacak, maaşları ise devlet tarafından ödenecek.

Mugabe'ye 3 son model araç tahsis edilecek ve bunların da benzin parasını devlet ödeyecek. Zimbabve basınında geçtiğimiz ay Mugabe'ye görevden ayrılması için 10 milyon dolar ödendiği de iddia edilmişti. Ancak hükümet bu iddiayı yalanladı. Mugabe'ye başkent Harare'de tam donatılmış resmi bir konut da verilecek. Mugabe ve eşi, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak. Ayrıca, Mugabe'ye ve 52 yaşındaki eşi Grace'e kırmızı pasaport ile birlikte ülke içinde ve ülke dışına olmak üzere dörder first class ücretsiz uçuş hakkı tanınacak.

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