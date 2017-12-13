Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Salı günü ilçe girişinde yapılan yol denetiminde, otomobildeki gizli bölmelere saklanmış, Roma dönemine ait 76 adet bronz sikke, 1 çivi obje ve 1 bilezik ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; araçta bulunan S.T.(52) ve H.Ö.(29) tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliği'ne getirildi. Şüphelilerin, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Roma dönemine ait bronz sikkelerin Türkiye'de koleksiyoncular tarafından rağbet gördüğü adetinin 300 dolara satıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerinin değerinin yaklaşık 50 bin dolar olduğu kaydedildi.

tarihi eser kaçakçılığı

muğla

MARMARİS