Muğla'da dalgalı denizde kaçmaya çalışan göçmenler kıskıvrak yakalandı

Bodrum'dan İstanköy (Kos) Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan bir grup göçmen ile Ukraynalı tekne kaptanı Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz gece saatlerinde, Gümbet açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik botu, İstanköy Adası'na doğru seyir eden bir sürat teknesini dur ikazında bulundu. Dur ikazlarına uymayan Amerika bayraklı, 8 metre uzunluğundaki, Aqua isimli sürat teknesi Sahil Güvenlik botunun manevraları sonrasında durduruldu.

Durdurulan tekneden, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 kaçak göçmen ile Ukrayna uyruklu kaptan yakalanarak bota alındı. Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler ile organizatör şüphelisi kaptan işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucunda ise, apart ve pansiyonlarda kalan 13 Suriye uyruklu göçmen kaçma hazırlığındayken yakalandı. Sahil Güvenlik ve polisin yakaladığı 45 göçmen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından yakalandıkları illere gönderildi.

YALINAYAK ÇOCUKLAR YÜREKLERİ SIZLATTI

Aileleri ile birlikte umut yolculuğuna çıkan küçük çocukların bakıma muhtaç halleri yürek sızlattı. Yaşları 1 ile 6 arasında olan çocuklardan bazıları yaşadıklarından habersiz karakol koridorlarını oyun alanına çevirdi. Bazı çocukların ise soğuk havaya rağmen ayaklarında ayakkabı ve çorap olmadığı görüldü.