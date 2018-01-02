Kaza, bugün akşam saatlerinde Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca'ya doğru giden Can Yunus Çelik yönetimindeki 48 Z 2203 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada, Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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