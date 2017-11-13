Muğla'nın Bodrum ilçesini lodos vurdu

Bodrum'da 2 haftadır süren güneşli havanın yerini kara bulutlar aldı. Sabah etkili olan hafif rüzgarın ardından aralıklarla yağmur yağmaya başladı. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ufak çaplı su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre güneydoğu yönünden esen rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreyi geçmedi.

İHA'nın haberine göre; öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağışın ise metrekareye 14 kilogram düştüğü öğrenildi. Yağmurun dinmesinin ardından deniz kenarına giden vatandaşlar, balık tutarak güzel havanın tadını çıkardı. Deniz kenarında yağışın ardından gezintiye çıkan vatandaşlar, "Sabah hafif bir rüzgar oldu. Ardından aralıklarla yağmur yağdı. Hava düzelince de sahil kenarında yürüyüş yapmaya geldik" dediler.

"HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK"

"Bodrum'u lodos vurdu" başlıklı haberleri gören Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'da lodos ve fırtına olmadığını açıkladı. Yılmaz, "Sabah saatlerinde hafif rüzgar vardı ve yerini aralıklarla yağan yağmura bıraktı. İlçede olumsuz bir hava yok, bize tekne batması ihbarı gelmedi. Bu yağmurların aralıklarla yağması ülkemiz ve Bodrum açısından çok iyi. Barajlarımız sularla dolmaya başladı" dedi.



Sahil Güvenlik Komutanlığından edinilen bilgiye göre ise hiçbir koyda teknenin batmadığı, denizcilerin ve teknelerin koylara sığındığı ve olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Meterolojiden edinilen bilgiye göre ise, yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve ilçede şiddetli fırtına beklenmediği bildirildi.





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