Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD merkezli Yahudi kuruluşlarının liderleriyle yaptığı görüşmede, Filistinlilerin Trump tarafından ortaya konulan barış planını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Axios'ta yer alan habere göre, Muhammed bin Selman geçtiğimiz ay New York'ta Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

Selman'ın görüşmede, "Son birkaç on yıldır Filistin liderliği birbiri ardına fırsatları kaçırdı. Sunulan bütün barış tekliflerini reddettiler. Şimdi Filistinlilerin teklifleri alıp, pazarlık masasına oturma vakti. Ya da çenelerini kapatıp, şikayet etmeyi bıraksınlar" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanındığını açıklamıştı. Doğu Kudüs, gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak gören Filistinli liderler ise Trump'ın kararına tepki göstererek, ABD'nin artık dürüst bir arabulucu olmadığını söylemişlerdi.

O dönem, Muhammed bin Selman'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ABD planını kabul etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığı şeklinde haberler çıkmıştı.

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