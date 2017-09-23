Muhammed ismi, William’ı geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen erkek çocuklarının ismini analiz eden uzmanlar, Muhammed isminin en popüler 10 isimden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Bebek isimleri içinde bulunan ulusun demokratik yapısındaki değişiklikleri ve popüler kültür etkileşimini göstermesi açısından önemli bulunuyor.

Bu doğrultuda, veriler İngiltere'de 696.271 doğum gerçekleştiğini, Muhammed isminin ise 43'üncü sıradan 8'inci sıraya yükseldiğini, son 10 yılda 35 basamak birden yükseldiğini gösteriyor.

Muhammed, Muhammad, Mohammed, Mohammad gibi farklı şekillerde yazılabilen isim, İngiltere ve Galler'de popüler olan William ismini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl toplamda 3.908 erkek çocuğuna Muhammed ismi verildi.

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