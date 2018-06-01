Gaziantep'te 8. sınıf öğrencisiyken annesinin zorla götürdüğü hastanede kan kanseri (lösemi) tanısı konulan ve doktorların yüzde 20 yaşama şansı olduğunu belirttiği 21 yaşındaki Muhammet Mutlu Güder, azmi ve güler yüzü sayesinde hastalığını yenerek çok sevdiği okuluna döndü.
AA'nın haberine göre; vücudunu etkisi altına alan hastalığın, kendisini hayallerinden koparmasına izin vermeyen Güder, hastaneye yattıktan 3 ay sonra girdiği sınavda Anadolu lisesini kazandı.
DOKTORLAR ÖNERMEDİ AMA O OKUMAKTAN VAZGEÇMEDİ
Doktorların önermemesine ve ayda 4 kez kemoterapi almasına rağmen okumaktan vazgeçmeyen Mutlu Güder, azmi sayesinde şu anda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Makine Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Güder, boş zamanlarında 7 yıl önce tedavi gördüğü hastanede iyileşmeyi bekleyen lösemili çocuklara umut aşılıyor.
Muhammet Mutlu Güder, çok çalışkan ve her zaman dereceye giren bir çocuk olduğunu belirterek 8. sınıftayken vücudunda bazı değişiklikler hissettiğini ancak önemsemediğini söyledi.
Aniden çok yorulmaya, yemeklerden tat almamaya başladığını, öksürdüğünü ancak ailesinin ısrarına rağmen derslerinden geri kalmamak için doktora gitmediğini ifade eden Güder, bir gün kolunda büyük morluklar oluşması üzerine annesinin zorla götürdüğü hastanede kendisine "akut miyeloid lösemi" tanısı konulduğunu anlattı.
Güder, 9 ay hastanede kaldığını dile getirerek "Adımın özelliklerini taşıyorum sanırım. Bu nedenle tedavim diğer hastalara göre daha iyi geçti. Oysa benim yaşama şansımın yüzde 20 olduğu söylenmişti" diye konuştu.
"İKİ SONRA İYİLEŞEREK MASKEYİ ATTIM"
Hastanedeyken de okulundan kopmadığını, GAÜN Onkoloji Hastanesi Şenel Sabri Turan İlkokulu hastane sınıfında öğretmenleri Nesibe Gerek ve Ali Sinan'ın kendisine destek olduğunu vurgulayan Güder, hastaneye yatmasının üzerinden 3 ay geçmişken Seviye Belirleme Sınavına girerek İMKB Anadolu Lisesini kazandığını aktardı.
Okul müdürünün kendisini maske ve şapkayla görünce okula almak istemediğini ancak konuşunca ikna olduğuna işaret eden Güder, "Normalde okula gitmemem gerekiyordu ama benim hevesimi kıramadılar. 2 yıl sonra iyileşerek maskeyi attım. Şu anda GAÜN Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim" dedi.
Güder, tedavisi bittikten sonra da hastaneden kopmadığını, boş zamanlarında sık sık hastaneye gelerek hasta çocuklarla zaman geçirdiğini ifade etti. İnsanlara destek olmak, halkı bilinçlendirmek istediğini vurgulayan Güder, şunları kaydetti: "Gelecek yıl üniversitede bir topluluk oluşturmak istiyorum. Ben hastayken üniversiteden ağabey ve ablalar gelip bana destek oluyordu. Onun yanı sıra Nesibe ve Ali öğretmenlerim de hep yanımdaydı. Burada matematik, sosyal bilgiler ve fen çalıştık. Şimdi sıra bende. Buraya gelip onkoloji servisine çıktığımda, anne ve babalar beni gördüklerinde hoşlarına gidiyor. 'Bu çocuk iyileşmiş, benim çocuğum da iyileşebilir.' diyorlar. Onlara umut oluyorum. İleride üst düzey bir yönetici olmak ve bir hastane yaptırmak istiyorum. Hasta öğrencilere burs vermeyi çok isterim. "
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