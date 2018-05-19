Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını 4 Mayıs 2018 tarihinde Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 günde 13 il mitingi gerçekleştirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingleri sürüyor.
Seçim kampanyasını, Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da yaptı.
Daha sonra sırasıyla Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya' giden İnce, 18 Mayıs'ı ise Trakya'ya ayırdı. Dün Kırklareli ve Tekirdağ'da halkla buluşan Muharrem İnce, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan bugün de Samsun'da olacak.
Bugün ayrıca Sinop'ta halka seslenmesi beklenen İnce, yarın ise Osmaniye ve Adana'da miting yapacak.
TOPLAMDA 50 İL MİTİNGİ
Gittiği illerdeki bazı büyük ilçeleri de ziyaret eden Muharrem İnce'nin, 24 Haziran'a kadar 50 ilde miting yapması planlanıyor.
Muharrem İnce, 21 Mayıs Pazartesi günü Bartın ve Zonguldak'ta, 22 Mayıs Salı günü Düzce ve Bolu'da, 23 Mayıs Çarşamba günü ise Erzincan ve Sivas'ta olacak.
İnce, 25 Mayıs Cuma günü ise Uşak ve Afyonkarahisar'da miting düzenleyecek.
LİSTE YARIN NETLEŞECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde çalışmaları devam ederken, milletvekili aday listesi, yarın akşam toplanacak Parti Meclisi'nin (PM) onayına sunulacak. Yarın ilk olarak Merkez Yönetim Kurulunu toplayacak Kılıçdaroğlu, akşam 19.00'da ise PM'ye başkanlık edecek. CHP'de tüzük gereği milletvekili adayları il il PM'nin onayına sunulacak.
Kılıçdaroğlu'nun İzmir ya da İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı, Deniz Baykal'ın ise Antalya 1. sıradan aday gösterileceği belirtildi.
Grup kurabilmesi için Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP'nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimlere CHP listesinde yer verileceği öğrenildi.
CHP'de yarın yapılacak MYK ve PM toplantıları nedeniyle parti genel merkezinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
BİLDİRGE 24 MAYIS'TA AÇIKLANACAK
Partinin yazım çalışmaları devam eden seçim bildirgesi ise 24 Mayıs Perşembe günü kamuoyuna açıklanacak.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından bildirge, 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da kamuoyuna açıklanacak. Toplantıda ayrıca CHP'nin milletvekili adayları da tanıtılacak.
CHP bildirgesinde asgari ücretin en az 2 bin lira olması, taşerona şartsız kadro, "Aile Sigortası" gibi sosyal devletin güçlendirilmesine yönelik vaatler yer alacak. Bildirgede, emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi, OHAL'in kaldırılması ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir üretim üssü olmasını içeren "Merkez Türkiye" projesine vurgu yapılacak.
KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK
Daha çok salon toplantılarına katılması beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Muharrem İnce'ye destek ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partisine oy istemek amacıyla İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sınırlı sayıda miting yapacağı belirtiliyor.
Kılıçdaroğlu'nun, İnce ile bazı mitinglere katılması da bekleniyor.
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