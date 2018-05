CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçimi kazanırsam yardımcılar için kafamdan geçen isimler var. Öyle devasa hak verilmiş ki ben zaten bu yetkilerin bazılarını kullanmayacağım. Kullanamam, korkarım. Günahı, vebali var. Böyle bir yetki verilmez" dedi.

DHA'nın aktardığına göre; İnce, Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağı ile ilgili soruya ise "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz" dedi.



Dün akşam saatlerinde Hakkari'den Trabzon'a gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu sabah kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve partililerle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Muharrem İnce, 24 Haziran´daki seçimleri kazanması halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.



Türkiye ekonomisine doping verildiğini ve bu dopingin yan etkileri ile zararlarının ortaya çıktığını belirten İnce, "Şekeri, kolesterolü yükselmiş bir ülkede doktor artık tedavi edemiyor. 16 senedir aynı doktor. Yapılacak tek iş var. Bu doktoru değiştireceğiz yoksa hasta ölecek. Ekonomi düzgünse eğer işler iyiye gidiyorsa, çocuklarımızın iş bulması gerekmez mi? Ama ne yazık ki bunların hiçbirisi olmuyor. Ama bir bakıyorsun, 2017 yılında büyüme 7,4. Peki 2012'de 2,1 büyümüşüz. 2013'te 4,2 büyümüşüz, 2014'de 2,9, 2015'te 4 büyümüşüz, 2016'da yüzde 2,9 büyümüşüz. Yani 2012'den bu yana yüzde 2'ler, 4'ler arasındaki büyüme. Ne oldu da 2017'de yüzde 7,4'e çıktı? Neden böyle oldu, ona bakmamız lazım. Tek sebebi var; Ekonomiye doping yapıldı. Doping doğal olmayan bir şeydir. Bir ata doping yapıldığında o atın yarışı iptal edilir" diye konuştu.



"EKONOMİK KRİZ KAPIDA BEKLİYOR"



Ana projelerinin üretken ve adil bir ekonomik yapı olduğunu vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doping zararlıdır ve yan etkileri vardır. Bir an için sizi başarıya götürüyormuş gibi yapsa da doping sağlığınızı bozar. Bu doping ise kredi garanti fonudur. Ne oldu; bazı mallarda ÖTV indirimi yaptılar, başka bir şeyle inşaat yatırımlarını pompaladılar. Ama dopingin yan etkisi ortaya çıkmaya başladı. Büyüme 7,4 derken, enflasyon azdı, döviz yükseldi ve yüksek cari açık oluştu. Bozulan mali düzenle birlikte artan bir bütçe açığı oluştu. Doktor hastaya doping ilaçlarını verdi, hızlı koştu ama kalp krizi kapıda bekliyor. Ekonomimizi de ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetilme olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi hep birlikte yöneteceğiz. Ana projemiz, üretken ve adil bir ekonomik yapı. En büyük sorun, gelir adaletsizliği. Bunu çözeceğiz."



"BANA GAZ VERMEYİN"



Hedefleri arasında Türkiye'de 100 bin bilgisayar mühendisi yetiştirmek olduğunu da aktaran İnce, terörle her ne olursa olsun amansız bir şekilde mücadele edeceklerini de belirtti. Konuşması sırasında salondan bir kişinin iktidara yönelik eleştiri getirmesi üzerine İnce, "Ağabey bana gaz verme. Zaten gaz veriliyor. Bir sürü dava var başımda. Bana gaz vermeyin gözünüzü seveyim. Zaten gaz var yeterince" karşılığını verdi. İnce'nin sözleri salonda alkışlandı ve gülüşmelere neden oldu.



"KAFAMDAN GEÇEN İSİMLER VAR"



Toplantıda, seçimde kazanması halinde yardımcılarının kimlerden oluşacağı yönünde bir soru üzerine de konuşan İnce, "Yardımcılar için kafamdan geçen isimler var tabii ki. Öyle devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanına, ben zaten bu yetkilerin bazılarını kullanmayacağım. Kullanamam korkarım. Günahı, vebali var. Mesela bütçeyi Meclis'te milletvekilleriyle birlikte yapacağım. Bunu Tayyip Erdoğan da yapmamalı ben de yapmamalıyım. Bu yanlıştır. Böyle bir yetki verilmez. Bu yetkileri nasip olursa millete anlatacağım, Meclis'e ve milletvekillerine bilgi vereceğim" dedi.



"BENİ YARDIMCISI YAPARSA OLURUM"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci tura kalması halinde kendilerinin tutumu ne olacağı sorulan İnce, şu yanıtı verdi:



"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim, hiç düşünmeden, beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz biz. Ama şundan emin olun: Ben öyle bir kadro ve ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi, demokrasi gelecek. Önce demokrasi. Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayan bir yargıçlar istiyorum. Ayağa kalmayacak. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargıç istemiyorum ben. Önce yargıdan başlayacağız. 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısınız?' Hayır. Bu yargının görevidir. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı düzenini hep birlikte kurarız, sonra beni de o yargılayabilir, Erdoğan´ı da, sizi de yargılayabilir. Kimse bu ülkenin mahkemelerine güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize'ye, çayını içecek."



Olağanüstü Hal (OHAL) ile ilgili soru üzerine Muharrem İnce, seçilmesi halinde OHAL'i hiç beklemeden hemen kaldıracağını söyledi. Konuşması sonrası CHP Milletvekili Aday Adayı İsmet Başar, İnce'ye çay üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Rize'de toplanan çay filizlerini hediye etti.



Beraberindeki eşi Ülkü İnce ile otobüsten kentteki vatandaşları selamlayan Muharrem İnce, Rize´ye geçti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER