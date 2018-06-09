CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Göztepe'de yürüyüş düzenledi ardından halka seslendi.

İnce, ''Erdoğan, bana birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın? diye sordu. Erdoğan, Recep Erdoğan sana sesleniyorum. İddialı insanları severim, seni de beğendim iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kazanamazsam siyaseti bırakacağım ama bir şartım var. İstediğin bir televizyon programında benimle yayına çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç. Yanına 200 tane danışmanını al istersen promterini al karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Söz veriyorum ben sözümde duracağım.'' dedi.

Muharrem İnce sözlerine şöyle davam etti:

4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayı olduğumda rozeti çıkarıcam dedim. Sadece Türk bayrağı takacam. Çünkü 81 şehrin cumhurbaşkanı olacağım. Hemen barışacağız, kavga etmeyeceğiz, marka oluşturacağız, teknolojiye sahip olacağız. Adil bölüşeceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 9 kat fark var.''

Zeytin yağını İtalyanlar bizden dökme olarak alıyor. Çünkü bizim markamız yok. Elbise üretiyoruz biz dikiyoruz. İtalyanlar geliyor marka basıyor 20 katına satıyor. Markamız yok bizim. Ben bu ülkenin gençleri ile marka oluşturacağım.

Dindar nesilden hiç bir korkum yok sorunum da yok. Ama kindar nesil olmaz. Özgür düşünen nesil, demokrat bir nesil, sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Anasının evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Bir uluslararası dil öğreteceğiz. Zorlama yok talepleri karşılamalı. Diğer veli de diyorsa 'ben istemiyorum' tamam sen de girmezsin. Ulusal bir uzlaşma sağlayacağız. Herkes bu sistem adil diyecek.

Montaj yapmış, ben montajı sadece FETÖ'cüler yapar diye bilirdim. Yalanını biliyorum yolsuzluğunu da biliyorum. Ama yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu.

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