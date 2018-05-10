Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mal varlığını açıkladı.

Hakkari mitinginde mal varlığını açıklayacağını söyleyen ve '5 yıl sonra zenginleşip, zengişlemediğimi göreceğiz' diyen Muharrem İnce'nin mal varlığında, 5 otomobil, 2 ev, 2 tarla ve 2 arsa bulunuyor.

Muharrem İnce'nin yayınladığı beyana göre çiftin 4 ayrı banka hesabında toplam 100 bin Türk lirası, 20 bin ABD Doları ve 30 bin Euro bulunuyor. İnce çifti aynı zamanda 40 bin lira değerinde 225 gram altına sahip. Muharrem İnce’nin iki ayrı bankaya da 31 bin 200 lira kredi borcu bulunuyor.

İnce çiftinin Edirne'de 100 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde toplam 200 bin lira değerinde 2 ayrı tarlaları, Fevziçakmak Caddesi’nde 150 bin lira değerinde bir evleri, Elmalıkköyü’nde 300 bin lira değerinde, içerisinde bir evin bulunduğu arsaları ve İnce'nin babasından kalma tarla hissesi ile Ankara Çankaya’da 600 bin lira değerinde bir evleri bulunuyor.

İnce çiftinin kredi borcu süren 109 bin lira değerinde 2016 model BMW marka otomobilleri, yine kredi borcu süren 2012 model 80 bin lira değerinde Mercedes marka bir otomobilleri ile 328 bin lira değerinde 2015 model BMW marka bir otomobilleri var.

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