16 Nisan referandumu sonrası Türkiye ilk kez sandık başına gitti. Yeni seçim sistemiyle eski alışkanlıklarda tarihe karıştı. Bunlardan biri de Meclis'e giren partilerin genel başkanlarının milletvekili olması...

Yeni seçim sistemine göre Cumhurbaşkanı adayı olan isimler aynı zamanda milletvekili seçiminde de aday olamıyor. Bu durum nedeniyle Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan siyasilerin milletvekili olup olmadıkları araştırılan konular arasında yer aldı.

Bu isimlerin başında da Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener geliyor... Peki Muharrem İnce ve Meral Akşener milletvekili seçildi mi? İşte cevabı...

İNCE VE AKŞENER MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

16 Nisan referandumu sonrası Türkiye yepeyeni bir seçim sistemine geçti. Yeni seçim sistemine göre Cumhurbaşkanı adayı olan siyasiler aynı zamanda milletvekili genel seçiminde olamıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı oldu. Dolayısıyla 27. Dönem TBMM için yapılan milletvekili genel seçiminde aday oalamadı. Partisi 47 milletvekili çıkarsa da Meral Akşener milletvekili adayı olmadığı için Meclis'e giremedi.

CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce ise tıpkı Neral Akşener gibi Cumhurbaşkanı seçiminde aday olduğu için milletvekili genel seçiminde aday olamadı ve milletvekili olamadı.