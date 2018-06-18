Türkiye’deki kadın mühendisler oranı TMMOB üye sayılarına göre yüzde 22’yi de geçti. Limak gibi dev şirketler de kadın mühendis sayısının artması için büyük çaba gösteriyor.Mühendislik eğitimi gören kız öğrencilere burs desteği ve istihdam yardımı gibi desteklerin de içinde olduğu sosyal sorumluluk projelerine imza atıyorlar.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle yürüttüğü “Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi de başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan 102 kız öğrenciye destek sağladı.

Bunların 15’i de mezun oldu. Burs imkanı sağlanan mühendis kızlar İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı da dahil büyük projelerde çalışıyor. Kız öğrenciler mezun olduktan sonra ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam edilebilmeleri için de destek sağlanıyor

"GELECEKTE YÖNETİCİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

Kendisi de bir mühendis olan projenin mimarı Limak Vakfı'nın başkanı Ebru Özdemir, "Kızlarımızın sayısı her yıl artıyor. Hepsinin birer mentoru var.İngilizce de dahil dersler aldırıyoruz. Staj ve iş görüşmesi de ayarlıyoruz. Bu sadece bir burs programı değil. Bursun da ön şartı var. Ayda 4 saat sosyal sorumluluk projesinde çalışacaklar çünkü herkes aldığını başkalarına da öğretecek. Amacımız bizim kızlarımızı şirketlerde gelecekte yönetici olarak görmektir. Tam donanımlı kızlar yetiştiriyoruz. Kızlarımızın özgüveni tam, bağımsız ve hedefi birşey yönetmek olmadan bırakmıyoruz" dedi.

TMMOB 31 ARALIK 2017 VERİLERİNE GÖRE MÜHENDİS ODALARININ KADIN ÜYE SAYISI

İnşaat Mühendisleri Odası:11017

Makina Mühendisleri Odası:9492

Bilgisayar Mühendisleri Odası: 1173

Çevre Mühendisleri Odası:6423

Elektrik Mühendisleri Odası:5603

Fizik Mühendisleri Odası:547

Gemi Mühendisleri Odası:163

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası:21

Gıda Mühendisleri Odası:10022

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası:2247

Jeofizik Mühendisleri Odası:1491

Jeoloji Mühendisleri Odası:4509

Kimya Mühendisleri Odası:8567

Maden Mühendisleri Odası:2176

Meteoroloji Mühendisleri Odası:240

Orman Mühendisleri Odası:2675

Petrol Mühendisleri Odası:131

Tekstil Mühendisleri Odası:729

Ziraat Mühendisleri Odası:12400