Muhtar Kent tecrübelerini gençlerle paylaştı

Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, mezun olduğu okulda gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır, yeteri kadar risk alınmadıysa fırsatlar yeteri kadar değerlendirilmemiştir” dedi. Tarsus Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, Kent, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde, mezun olduğu kolejin öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı.

Gazete Habertürk'in haberine göre öğrencilerden aldıkları eğitimi küçümsememelerini isteyen Kent, şöyle devam etti: “Dışarda en az sizler kadar farklı yetenekli gençler var ancak sizlerin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Hiçbir şey hayatta doğru bir çizgi olarak gitmez. Özel hayat, iş hayatı, ülkelerin ekonomileri, şirketlerde de bu geçerli. İnişlerde tecrübe edinip çıkışlarda da bütün fırsatlardan yararlanılmalı. Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Profesyonel, iş insanı, girişimci, öğretmen, sanatçı, yazar, doktor, mühendis ya da anne-baba olarak iz bırakabilirsiniz. Bir konuda iş kurmak ya da başarılı bir kariyere sahip olmak tek başına başarı olabilir ama daha önemlisi başarının tekrarlanmasıdır.”