Mülteci konusunda örnek: Türkiye modeli

Tüm dünyadaki mülteci çocukların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Türk ve yabancı uzmanlar tarafından Antalya’da ele alındı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin gerçekleştirdiği ulusal kongrelerin 61.’si 15-19 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. 2.000 çocuk doktorunun katıldığı kongrede Mülteci Çocukların Güncel Sorunları TMPD Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu’nun ev sahipliğinde, uluslararası bir çalıştay ile masaya yatırıldı.

Çalıştay sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TMPD Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu: “Tüm dünyada 65 milyon mülteci var. Bunların yarısı, yani 30-35 milyonun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Mart 2011’den bu yana ise sadece Suriye’de 11 milyon kişi evlerinden oldu. Savaştan toplam 6 milyon çocuk etkilendi. Türkiye’de 200 binin üstünde kişi geçici barınma merkezlerinde (26 MERKEZ 10 şehirde Ş.Urfa, G.Antep, Kilis, K.Maraş, Mardin, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya) toplam 3.milyonun üzerinde kişi var. Bunların da 1.5 milyondan fazlası çocuk. Hasanoğlu, “Çalıştay’da mülteci çocukların güncel durumu, mağdur olmuş zarar görmüş çocuklarda IPA’nin rolü, Türkiye’deki Mülteci Çocuklar ve TMPD’nin Çalışmaları, Türkiye’deki Mülteci Ergenler ve TMPD’nin Çalışmaları, Mülteci Çocuklarda Akıl Sağlığı: Risk, İyileşme/Düzelme, Önleme ve Mücadele Etme, Mültecilerde Erken Yaş Çocukluk, Okul Çağı ve Ergenlik Döneminde Akıl Sağlığı, konuları tartışıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve mülteci çocuklar üzerine çalışmalar yürüten uzmanların ortak fikri ise; mülteci çocukların yaşadığı psiko-sosyal bozukluklar olduğu.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUKLARI ÇOCUKLARDA DERİN İZLER BIRAKIYOR

Travma sonrası stres bozuklukları gelişme çağındaki çocuklarda uzun vadeli derin izler bırakıyor. Bu durumun ortadan kaldırılması ise en az uzmanlar kadar toplumun genelini de ilgilendiriyor” dedi.

Toplantıda konuşan Uluslararası Pediatri Cemiyeti(IPA) gelecek başkanı ve IPAF başkanı Prof. Dr. Eroll Alden ise; “Türkiye mülteciler konusunda tüm dünyaya örnek olacak çalışmalar ortaya koydu. En çok mültecinin yer aldığı ülke Türkiye. Savaş nedeniyle evlerinden, ailelerinden olan insanların sağlık, barınma, beslenme gibi zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak, en az zaruri ihtiyaçları kadar önemli bir ihtiyaçları da var ki bu da psikolojik destek. Özellikle savaş sonrası ve aile bireylerinin kaybı sonrası yaşadıkları stres bozuklukları tedavi edilmezse uzun vadede büyük sorunlar yaratacak düzeyde. Toplumdan dışlanmamaları, bulundukları toplumla kaynaşmaları ve yaralarının iyileşmesi için sevgiyle kucaklanmaları gerekiyor. Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Sayın Kerem Hasanoğlu’nun başlattığı ve Türkiye’nin önde gelen saygın ve ünlü isimlerinin destek verdiği “Her Şey Sevgi ile Başlar” projesi farkındalığın artması açısından son derece önemli. Biz, Amerika’da benzer bir proje ile konunun hassasiyetini vurgulamaya çalışacağız. Dünyanın diğer ülkelerinde de hayata geçirilmesi gereken mükemmel bir proje” dedi.

Alden sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca, Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin bu denli yüksek katılımlı uluslararası bir toplantı düzenledikleri için ve önemli bir konunun çözümü için ev sahipliği yaptığı için kutluyorum. Kongre sonrası Türk Hükümetinin yetkilileri ile sıcak ilişkiler kurmamıza zemin hazırladıkları için de huzurlarınızda Sayın Kerem Hasanoğlu’na ve tüm Türk meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Kerem Hasanoğlu ile bundan böyle farklı projelerde de işbirliğimiz devam edecek” dedi.

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