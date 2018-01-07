10 filmle Münir Özkul efsanesi

Edi ile Büdü Tiyatrocu 1952

Yönetmen: Şadan Kamil

Tiyatrocu Münir Özkul, sinemadaki ilk başrolünü Vasfi Rıza Zobu’yla birlikte “Edi ile Büdü”de oynadı. Film ilgi görünce aynı yıl “Edi ile Büdü Tiyatrocu” çekildi. Filmde Edi ile Büdü bir damı aktarmaya çalışırken bir tiyatro sahnesine düşer ve seyirciden gördükleri ilgi üzerine işe alınırlar... Senaryosunu Burhan Felek’in yazdığı film, sessiz sinema çağının komedilerini hatırlatır; Özkul’un komedideki ustalığını gösterir.



Don Kişot Sahte Şövalye 1971

Yönetmen: Semih Evin

Türk sinemasının kayıp eserlerinden biri olduğu için ne yazık ki üstünde konuşulan yazılan bir film değil. Filmi 1973 yılında ilkokulun salonuna kurulmuş küçük bir beyazperde üzerinde, 16 mm projeksiyon makinesinin tatlı tıkırtısıyla bazen kahkahalar atarak bazen de üzülerek seyretmiş, Don Kişot’u canlandıran Münir Özkul’a hayran kalmıştık. Sami Hazinses’in Sanço Panço rolünde oynadığı bu film keşke yeniden gün ışığına çıksa...





Sev Kardeşim 1972

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Yoksul kız-zengin erkek öyküsünü anlatan tipik bir Yeşilçam romantik komedisi... Münir Özkul, fabrika yapmak için mahalleyi satın alan fabrikatör Cemal’e (Hulusi Kentmen) tek başına karşı koyan Mesut Usta’yı canlandırıyor. Cemal’in kızı Alev (Hülya Koçyiğit) patronun oğlu Ferit’i (Tarık Akan) baştan çıkarmak için arkadaşlarıyla iddia girince işler karışıyor. Özkul, bu filmle Antalya’da En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Portakal kazanmıştı.



Oh Olsun 1973

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Patron Fehmi Haznedar, 3 oğlunu adam olsun diye fabrikasına işçi olarak alır ve Burhan Usta’nın (Münir Özkul) yanına verir... Oğlu Ferit (Tarık Akan), Burhan Usta’nın kızı Alev’e (Hale Soygazi) âşık olur. Ertem Eğilmez’in daha sonra giderek olgunlaştıracağı “aile filmleri”nin ilklerinden biri. Özkul, filmde sık sık canlandıracağı, şerefi, gururuyla yaşayan emekçi rolünde... Senaryo Arzu Film ekolünün önemli ismi Sadık Şendil’e ait.



Salak Milyoner 1974

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi 3 büyük komedyeni bir araya getiren, hayranlarının seyretmekten bıkmadığı bu filmde Münir Özkul, define bulma aşkıyla yanıp tutuşan Kayserili 4 kardeşi eşleriyle birlikte evinde ağırlayan anlayışlı, yardımsever, babacan Mehmet Çavuş’u oynuyor. Ama kardeşler define için evin temelini kazmaktan bile çekinmiyorlar. Unutulmaz isimleri bir araya getiren bir Arzu Film klasiği...



Mavi Boncuk 1975

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Münir Özkul’un Adile Naşit’le birlikte oynadığı aile filmleri genelde birbirleriyle karıştırılır. Ama “Mavi Boncuk” ayrı bir yerde durur. Film, Zeki ile Metin’in, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Emel Sayın’la buluşuyor. Kafadarlar hesap yüzünden dayak yer, gazinodan intikam almak için assolist Emel Sayın’ı halı içinde kaçırır. Unutulmaz sahne. Münir Özkul, Emel Sayın’ı evinde ağırlayan Baba Yaşar karakteriyle gelir karşımıza.



Hababam Sınıfı 1975

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan Mahmut Hoca, Hababam Sınıfı olarak anılan 6 Edebiyat A’daki öğrencilerin haytalıkları karşısında şaşkına döner, onları yola getirmeye çalışır. “Hababam” da ona karşı direnir... Münir Özkul, mütevazı ve idealist eğitimci Mahmut Hoca’da unutulmaz bir performans çıkarıyor. Ayrıca eğitimin ne anlama geldiğini “Hababam”a bile öğretmeyi başarması bir yana, final beklenmedik ve etkileyicidir.



Bizim Aile 1975

Yönetmen: Ergin Orbey

4 çocuklu Yaşar Usta ile 3 çocuklu Melek Hanım, mahallelinin ısrarıyla evlenirler. Ama çocukları bu durumdan hoşlanmaz... Münir Özkul’un, gelininin babası zengin işadamına “Sen milyarder, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Sen bir hiçsin. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil sevgiyle bağlıyız” dediği o film... Finalde Alev (Itır Esen) aile sıcaklığına doğru koşarken biz de o evde onlarla olmak isteriz.



Gülen Gözler 1977

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Münir Özkul’un 1970’li yıllarda canlandırdığı “dürüst, namuslu, alçakgönüllü, vicdan sahibi, merhametli baba” karakterleri arasında en çok sevilenlerinden biri Marangoz Yaşar Usta’dır... 5 kızı ve eşi Nezaket’le yaşayan Yaşar Usta, para delisi, hilekâr müetahhit Yunus’un karşısında manevi değerlerin savunucusu olarak durur. Nezaket’e “Kendi evin ha!” diyerek sitem ettiği ve evi terk ettiği sahnede mükemmeldir. İzlerken gözleriniz yaşarır.



Neşeli Günler 1978

Yönetmen: Orhan Aksoy

En iyi turşu limonla mı yapılır, yoksa sirkeyle mi? Sinema tarihimizin en unutulmaz inatlaşmalarından biri ve ailenin ikiye bölünmesiyle sonuçlanır... Saadet Hanım (Adile Naşit) 3 çocuğunu alıp başka bir semte taşınır. Kardeşler yıllar sonra birbirlerini bulunca aileyi yeniden bir araya getirmeye karar verirler. Kazım Efendi’de Münir Özkul, özellikle karısı ve palavracı kardeşi Ziya’ya (Şener Şen) sinirlendiği sahnelerde şahanedir...

