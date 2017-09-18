Murat Başoğlu ve öz yeğeni hakkındaki iddianame kabul edildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ikili hakkında hayasızca davranışlarda bulunmak iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşmanın 28 Kasım günü yapılacağı öğrenildi.

Murat Başoğlu

Burcu Başoğlu Kabadayı