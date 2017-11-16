Murat Boz: Filmde Aslı’nın olmasını isterdim

HT Magazin’den Arif Hür’ün haberine göre, ilk filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Aslı Enver’le çekimler döneminde ayrı olan Boz, sevgilisiyle ilgili, “Aslı’nın olmasını isterdim ama olamadı. Onun yerine Pınar Deniz ve Leyla Faray geldi, senaryomuz da değişti” itirafında bulundu.

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