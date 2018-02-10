Murat Ceylan, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yarışacak isimlerden birisi. Survivor 2013’de Gönüllüler takımında yarışarak ismini duyuran Murat Ceylan, Survivor 2018’de All-Starlar kadrosunda yer alıyor. Yarışmanın takipçileri, Murat Ceylan’ın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında? İşte Murat Ceylan’ın biyografisi...

MURAT CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ile ilgilenen Ceylan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.

İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri alan Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi.

Müzik hayatı dışında spor ile de ilgilenen Ceylan, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yaptı. Bunun haricinde, fitness, surf ve paten sporu da hobileri arasında.

2013 yılında Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı. 2014 yılında "Para Bende" adlı yarışma programında Almeda Abazi ile birlikte yarıştı. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı albüm çıkarttı.

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