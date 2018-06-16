Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e Londra sürprizi!

Oyunculuk eğitimi için Londra'ya üç aylık kursa giden Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrı kalmıştı. Hande Erçel'in hasretine dayanamayan popçu, bir günlüğüne Londra'ya gidip sevgilisine sürpriz yaptı