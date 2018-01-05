murat hazinedar kimdir

İçişleri Bakanlığı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden uzaklaştırdı. Hazinedar ile birlikte belediye meclis üyeleri Hüseyin Avni Siphahi ve Çetin Kırışgil de uzaklaştırıldı.

MURAT HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMA GEREKÇESİ!

İçişleri Bakanlığı, Murat Hazinedar'ın FETÖ ve yolsuzluk soruşturmasından dolayı görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in Anayasanın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda Bakanlıkça 4 Ocak 2018 tarihinde görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

1971 İstanbul doğumlu olan Av. Murat HAZİNEDAR, ilköğrenimini Fatsa’da, ortaöğretimini Ankara Yükseliş Koleji’nde, lise öğrenimini ise Bolaman, Fatsa ve Kabataş Erkek Liseleri’nde tamamladı. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan HAZİNEDAR, 1997 – Nisan 2014 yılları arasında; aynı zamanda kurucusu olduğu Hukuk Bürosu’nun Başavukat’lığını yürüttü.

1989-1995 yılları arasında çeşitli tekstil ve ihracat firmalarında yönetici olarak görev yapan HAZİNEDAR, aynı zamanda iş adamıdır. Or-Gi Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.’de kurucu ortak olup, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve Mart 2014 Yerel Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçildi.

Av. Murat Hazinedar iyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.

Beşiktaş'ta süreç nasıl işleyecek?

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine vekalet edecek isim Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.

ATAŞEHİR'DE NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bir başka CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi, 8 Aralık'ta Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmıştı. 16 Aralık'ta Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda İlgezdi'nin yerine vekalet edecek isim CHP'li İlhami Yılmaz olmuştu.

Hazinedar ile ilgili kararın ardından Beşiktaş için de benzer bir süreç yaşanacak. Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim için belirlenecek tarihte başkanlığa vekalet edecek isim belli olacak.

BELEDİYE MECLİSİ'NDEKİ DAĞILIM

Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil dışında CHP'nin 26 üyesi daha bulunuyor. Belediye Meclisi'ndeki diğer üç koltuğun 2'si AK Parti'nin 1'i de İYİ Partili üyelerin.

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