Murat Yıldırım’ın eşi Imane Elbani hamile mi?

Cadde’nin haberine göre, önceki gün eşi Imane Elbani ve eşinin kız kardeşi ile beraber hastaneye gelen Murat Yıldırım, "Eşiniz hamile mi?" sorusuna, "Hayır, eşimin kardeşi grip olmuş ondan geldik. Hamile haberleri doğru değil" cevabını verdi.



Ünlü oyuncu ve sunucu, hastaneden ayrılırken ise "Baba olmak hayırlısıyla olacak bir şey" ifadelerini kullandı.

murat yıldırım

Imane Elbani