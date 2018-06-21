Muş AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Muş AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Muş Milletvekili listesi...

Muş Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S.NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MEHMET EMİN ŞİMŞEK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 ABBULSELAM ER YÜKSEK EĞİTMEN/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3 ABDULMECİT CANTEPE ORTA SERBEST/ÖZEL 4 FİGEN ERGÜL ORTA SERBEST/ÖZEL

MALAZGİRT'TE BAYRAMLAŞMA

AK Parti Muş Malazgirt ilçe teşkilatı tarafından Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Parkı yanında bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 24.Dönem Muş Milletvekili Doç. Dr. Muzaffer Çakar, AK Parti Muş 3 sıra Milletvekili adayı Abdulmecit Cantepe, İlçe Başkanı Kenan Deniz, ile çok sayıda partililer katıldı. AK Parti'nin 16 yıl boyunca icraat yapan bir iktidar olduğunu, 24 Haziran'dan sonra da icraatlarına devam edeceğini belirten Doç. Dr. Muzaffer Çakar, "Ülkemiz için milletimizin için hep daha iyiyi, hep daha güzeli hedefledik. Şimdi bu hedefleri gerçekleştirmek için 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyoruz" dedi.



Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, "Birlik ve beraberlik içerisinde Malazgirt’imize hizmet etmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberliği pekiştiren bu bayramda da bir arada olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Katılan herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.



AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninden sonra, heyet ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler.