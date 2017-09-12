TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Balbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Balbay'ın açıklamalarından satır başları;

MÜFREDATTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

"Şuan eğitimde atılan adımlar bu ülkenin bütün temel kuruluş değerlerinin eğitimin içi boşaltılıp sadece bir görüntü halinde kalmasını sağlamak üzere bir plan yapılmış durumda. Bu yıl Ocak ayından bu yana müfredat ile ilgili 3 kez karar değiştirildi. Ocak ayında dedndi ki 1,5 ve 9.sınıflarda yeni bir müfredat uygulayacağız. Haziran ayında dendi ki hayır bu yıl uygulamayacağız, önümüzdeki yıla kaldı. Şimdi en son bu yıl okulların açılmasına bir hafta kala Milli Eğitim Bakanlığı bütün okullara bir genelge gönderdi biz size 1,5 ve 9.sınıflar için yeni eğitim malzemeleri göndereceğiz, onları kullanacaksınız dediler."

"Eğitimden kurucu değerleri, Atatürk'ü çıkarıp yerine kendilerince bir başka perspektif vermeye çalışıyorlar. Verebilseler onu eleştireceğiz. Ama maalesef mevcudu boşaltıp yerine bir şey koyamıyorlar. En son 4+4+4'te yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Dediler ki bütün birinci sınıf öğrencileri el yazısı ile başlayacak. En son ne dediler el yazısını tümüyle kaldırdık. Doğru olan üçüncü sınıftan itibaren el yazısının konmasıdır. Bu hükümetin dış politkada, siyasette, sosyal hayatta verdiği birçok zarar var ama ben birinci sırayı eğitime veriyorum. "

"Bu yıl müfredatta yaptıkları 51 değişiklik ile tarih ve edebiyat eğitimine yenilik getirdiler. Şunu sormak isterim AK Partiye oy verenler dahil. Söylev konusu gündeme gelince Atatürk'ün Nutuk'undan bir cümle bahsedilmez mi yok, Çanakkale Savaşı gündeme geldiğinde Mustafa Kemal'den bir cümle bahsedilmez mi? Yok. Ama Atatürk var mı her kitabın birinci sayfasına koymuşlar. "

"Atatürk'ün kişisel özelliklerini ver ama önce askeri özelliklerini de ver. Bu ülke için Meclis'i açması var. Çanakkale'de Mustada Kemal'siz bahsediyor. Mustafa Kemal yok. Sadece yarım sayfa, bir cümle. Bütün kitaplarda tablo bu. Evet Mustafa Kemal var ama gerçek anlamda yerine oturtmak var. Nereden almış bu ülkeyi, neyi hedeflemiş?"

"Biyolojide evrim teorisini çıkardılar. Tamam evrim teorisini çıkardın. Mutasyon, seleksiyon var bunların aşamalarını veriyorlar. Evrim teorisi öyle bir şeyki.. Örneğin; grip aşısı, her yıl evrime uğruyor. Bir yandan bunu yaparken öğrencilerin ufkunu açacak"

Mustafa Balbay

Fatih Altaylı

teke tek